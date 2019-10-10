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На Донбасі бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню

Новини » Надзвичайні події    10.10.2019 - 19:16
На Донбасі бойовики 13 раз порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів загинув український військовослужбовець

З початку поточної доби, 10 жовтня, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів ОС із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперського і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник зробив одинадцять обстрілів, а саме неподалік Новотроїцького, поблизу Харчовика, поблизу Водяного, неподалік Новоселівки 2, а також поблизу Авдіївки.

Крім того, у районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики здійснили два обстріли: неподалік Кримського та поблизу Хутора Вильного.

"Протягом поточної доби під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі 9 жовтня в результаті обстрілу з боку бойовиків був поранений один український військовий. Противник вів обстріл поблизу Красногорівки, Пісків, Лебединського, Водяного, Харчовика, Новотроїцького, Миколаївки, Павлополя, Новогнатовки, Новолуганского, Золотого, Гладосового, Майорска, Кримського, Авдіївки, Новозвановки.

Зазначимо, Володимир Зеленський на прес-марафоні заявив, що він проти спроб вирішувати ситуацію на Донбасі військовим шляхом. Президент заявив, що якщо говорити про людей і території, то перший пріоритет - це люди, другий - території.

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