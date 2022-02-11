Окупанти вісім разів за добу обстрілювали позиції ООС
У четвер, 10 лютого, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих дій жоден український військовий не постраждав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.
Зокрема, неподалік від Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.
У напрямку Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Недалеко від Гранітного окупанти били з великокаліберних кулеметів.
В околицях Попасної противник стріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, в напрямку Водяного - зі стрілецької зброї.
Поблизу Тарамчука російські найманці скинули три ВОГ-17 з безпілотника.
З початку доби, 11 лютого, без обстрілів.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 лютого, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.