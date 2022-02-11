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Окупанти вісім разів за добу обстрілювали позиції ООС

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Донбас, П'ятниця 11 лютого 2022 07:57
Окупанти вісім разів за добу обстрілювали позиції ООС Фото: бойовики на Донбасі вісім разів відкривали вогонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

У четвер, 10 лютого, збройні формування РФ вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Унаслідок ворожих дій жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС в Facebook.

Зокрема, неподалік від Пісків ворог тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого - з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Недалеко від Гранітного окупанти били з великокаліберних кулеметів.

В околицях Попасної противник стріляв з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, в напрямку Водяного - зі стрілецької зброї.

Поблизу Тарамчука російські найманці скинули три ВОГ-17 з безпілотника.

З початку доби, 11 лютого, без обстрілів.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 лютого, бойовики один раз обстріляли українські позиції на Донбасі.

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