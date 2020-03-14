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Бойовики на Донбасі провели 6 обстрілів, поранений українських військовий

Новини » Надзвичайні події     14.03.2020 - 07:30
Бойовики на Донбасі провели 6 обстрілів, поранений українських військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Противник активно застосовував міномети та провокував військових ООС на обстріли біля Петрівського

Внаслідок порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації, 13 березня на Донбасі дістав поранення один український військовий. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Чотири обстріли були зафіксовані поблизу населеного пункту Лебединське (два обстріли), бойовики випустили 11 мін. Також зафіксовано порушення "тиші" поруч з населеним пунктом Славне і неподалік Новомихайлівки - зі станкового протитанкового гранатомета.

Неподалік Оріхового противник з 82-мм міномету випустив 8 мін. Також провів обстріл поруч з Кримським.

"Окрім цього, противник здійснив обстріл з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші", - зазначили в штабі.

Від початку цієї доби російські окупаційні війська 3 рази обстріляли позиції ООС із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Було зафіксовано один обстріл поруч з Березовим та поблизу Новолуганського. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, ввечері у п'ятницю, 13 березня, бойовики провели провокативні обстріли в районі ділянки розведення сил на Донбасі в районі ділянки №3 Богданівка-Петрівське.

Відомо також, що 13 березня на Донбасі увечері бойовики влаштували обстріл позицій українських захисників поблизу населеного пункту Кримське. Унаслідок цього один український захисник отримав дотичне осколкове поранення голови. Потерпілий перебуває під наглядом медиків.

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Новини України ДонбасобстрелООС
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