ОБСЄ зафіксувала незаконний в'їзд конвою з РФ в Україну

Безпілотники ОБСЄ зафіксували переміщення вантажівок з РФ поза пунктами пропуску через кордон з Україною

Міжнародні спостерігачі ОБСЄ, використовуючи безпілотники з камерами нічного бачення, виявили переміщення на територію України конвою з боку Російської Федерації (РФ). Відповідне відео оприлюднено 10 серпня на Youtube-каналі представництва ОБСЄ в Україні.

Конвої вантажних автомобілів перетнули українсько-російський кордон грунтовою дорогою, яка лежить поза пунктами пропуску.

Ці ж кадри з конвоєм вантажних автомобілів, які незаконно в'їжджають в Україну та виїжджають з Росії, у своєму Twitter оприлюднив спецпредставник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер. Він також нагадав, що Росія заблокувала ефективну місію моніторингу, і її сили зазвичай не дозволяють СММ відвідувати кордон.

"Це ще один шлях, яким Росія навмисно продовжує конфлікт і підтримує бої на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення миру", - написав Волкер.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні завила, що спостерігається різке збільшення порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.