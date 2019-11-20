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На Донеччині в результаті обстрілу поранено шість українських військових

Новини » Надзвичайні події     20.11.2019 - 18:20
На Донеччині в результаті обстрілу поранено шість українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики три рази порушили режим припинення вогню

З початку поточної доби, 20 листопада, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці три рази порушили режим припинення вогню, в рещультате чого шестеро військовослужбовців отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції українських підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

По позиціях українських захисників російські окупаційні війська здійснили два обстрілу в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Березового й у Талаковки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" супротивник з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь по позиціях Об'єднаних сил неподалік Гладосово.

"протягом поточної доби поранення в результаті обстрілу отримали 6 військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 листопада, бойовики більше 10 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Окупанти застосовували проти українських військовослужбовців заборонені мінськими угодами міномети, а також озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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