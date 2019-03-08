На Донбасі поранені п'ятеро українських військових

У відповідь на обстріли військові відкрили вогонь та ліквідували 4 бойовиків, ще 13 поранені

На Донбассе в течение минувших суток, 7 марта, в результате обстрелов боевиков пятеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что российские оккупационные войска 18 раз нарушили режим прекращения огня, 14 раз применив запрещенное Минскими соглашениями вооружение.

"Противник обстреливал позиции наших войск из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм, потратив 119 боеприпасов", - отметили в штабе.

Были обстреляны позиции ООС возле населенных пунктов Водяное, Гнутово, Пески, Крымское, Хутор Вольный, Новотошковское, Старый Айдар, Троицкое, Новозвановка, Екатериновка, Зайцево и Новолуганское.

"В результате обстрелов пятеро наших защитников получили ранения.

Ни один обстрел врага не остался без адекватного ответа огнем дежурных огневых средств Объединенных сил. По данным разведки, четырех оккупантов ликвидировали, 13 ранили", - сообщили в ООС.

Также было уничтожено боевую машину пехоты противника. По уточненным данным, сутками ранее вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Счастье, нанеся повреждения многоквартирному дому.

"От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - добавили в пресс-центре.

Напомним, с полуночи 8 марта на Донбассе начала действовать соглашение о " режиме тишины, что было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины.