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На Донбасі за день поранені троє українських військових

Новини » Надзвичайні події    07.03.2019 - 18:13
На Донбасі за день поранені троє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Бойовики обстріляли українських військових шість разів

У зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом четверга, 7 березня, отримали поранення троє українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр ООС на сторінці у Facebook.

На Донбасі за день поранені троє українських військових

Вказано, що протягом поточної доби противник шість разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, і при цьому двічі застосував озброєння, заборонене мінськими домовленостями. Так, окупанти обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил з мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок обстрілів троє наших захисників отримали поранення. На обстріли противника наші захисники щоразу відповідали адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - сказано у повідомленні.

Так, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики двічі обстріляли наші позиції у районі населеного пункту Піски зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях підрозділів ООС:

  • з мінометів калібру 82 мм - у районі села Кримське;
  • двічі, з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів - поблизу населеного пункту Хутір вільний;
  • зі стрілецької зброї - біля селища Новолуганське.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні ООС на Донбасі за минулу добу, 6 березня, не постраждав жоден український військовий.

Як писало РБК-Україна раніше, бойовики обстріляли село Чермалик у Донецькій області, а також ремонтні бригади, піротехніків і мобільні групи СЦКК в інших населених пунктах.

Додамо, в зоні ООС за добу, 5 березня, було поранено двох українських військових.

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