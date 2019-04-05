На Донбасі поранені двоє українських військових у п'ятницю

Бойовики 8 разів обстріляли позиції ООС
У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі у ході бойових дій 5 квітня поранено двох українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.
Вказано, що від початку поточної доби ворог вісім разів обстріляв позиції українських військ, із них чотири рази - із застосуванням озброєння, забороненого мінськими домовленостями.
Крім того, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог шість разів обстріляв українські опорні пункти:
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил:
"Внаслідок обстрілів ворожих снайперів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі обстріли підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 4 квітня поранення отримав один український військовий.
Як писало РБК-Україна раніше, бойовики 5 квітня обстріляли КПВВ "Мар'їнка", у результаті чого поранення отримав український військовослужбовець.
Додамо, в п'ятницю у зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі взяли в полон ще одного бойовика.