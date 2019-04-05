На Донбассе ранены двое украинских военных в пятницу

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 5 апреля ранены два украинских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что с начала текущих суток враг восемь раз обстрелял позиции украинских войск, из них четыре раза - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Кроме того, российско-оккупационные войска вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

В частности, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты:

из минометов калибра 120 мм - в районе населенных пунктов Водяное и Авдеевка;

из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;

из вооружения боевой машины пехоты БМП-2, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь;

из снайперского оружия - вблизи населенных пунктов Марьинка и Новотроицкое.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Новоалександровка;

из крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка городского типа Южное.

"В результате обстрелов вражеских снайперов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сообщении.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 4 апреля ранения получил один украинский военный.

Как писало РБК-Украина ранее, боевики 5 апреля обстреляли КПВВ "Марьинка", в результате чего ранения получил украинский военнослужащий.

Добавим, в пятницу в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе взяли в плен еще одного боевика.