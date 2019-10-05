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На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню

Новини » Суспільство    05.10.2019 - 19:39
На Донбасі бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

В результаті обстрілів поранено українського військового

На Донбасі бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, поранений один український військовослужбовець. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем і стрілецької зброї. В порушення мінських угод бойовики з міномета калібру 82 мм обстріляли ділянку розведення сил і засобів в районі населеного пункту Золоте.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил неподалік Гнутово, Старогнатовки, Павлополя. Тут бойовики застосували автоматичні гранатомети, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник п'ять раз обстріляв позиції Об'єднаних сил неподалік Золотого, Хутора Вільного, Південного, Майорска, Луганського. Бойовики застосували міномети калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет, стрілецьку зброю, гранатомети різних систем.

Нагадаємо, збройні формування РФ і її найманці 4-5 жовтня 35 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів й озброєння БМП, один військовий загинув, четверо поранені.

На Донбасі поранений український військовий На Донбасі бойовики 9 раз обстріляли позиції ЗСУ
Теми: Новини ООС
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