ОБСЄ зафіксувала за добу 250 вибухів на Донбасі

Ілюстративне фото (facebook.com/oscesmm)

Близько 240 вибухів припали на Донецьку область

Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зафіксувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на Донбасі за добу 4 жовтня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт організації за 5 жовтня 2019 року.

Так, у Донецькій області СММ зафіксувала більше вибухів (близько 240), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 180 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на північно-північний схід від н. п. Мар’їнка (підконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька), на південь і південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 84 км на південь від Донецька), на південний схід від н. п. Березове (непідконтрольний урядові, 31 км на південний захід від Донецька), а також на південь і схід від н. п. Авдіївка (підконтрольний урядові, 17 км на північ від Донецька).

У Луганській області Місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, тимчасом зафіксувавши менше вибухів (8), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 70 вибухів).

Більшість порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь і схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).

Нагадаємо, за день 5 жовтя на Донбасі бойовики десять разів порушили режим припинення вогню, поранений один український військовослужбовець.

РБК-Україна писало, що збройні формування РФ і її найманці 4-5 жовтня 35 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів й озброєння БМП, один військовий загинув, четверо поранені.