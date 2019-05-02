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На Донбасі поранені двоє українських військових

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 07:16
На Донбасі поранені двоє українських військових
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 18 разів порушували режим тиші

Протягом минулої доби, 1 травня, проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню, двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook

Бойовики шість разів використали заборонене мінськими угодами озброєння. Позиції ЗСУ обстрілювали з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли велися в районі населених пунктів Піски, Новомихайлівка, Красногорівка, Миколаївка, Новотроїцьке, Мар'їнка, Авдіївка, Павропіль, Невельське, Піщевик, Верхньоторецьке, Широкине, Гранітне, Лебединське, Миколаївка.

Крім того, бойовики обстріляли Південне та Станицю Луганську.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 01 квітня п'ятьох окупантів було знищено, ще двох – поранено", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС – біля міста Мар'їнка, сіл Лебединське, Павропіль. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. 

Нагадаємо, у вівторок, 30 квітня, російські окупаційні війська в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі 13 разів обстріляли українські позиції, один військовослужбовець загинув

Раніше повідомлялося, що спеціалісти ДСНС зі складу Об'єднаних сил за тиждень обстежили та розмінували понад 73 гектари території Донецької та Луганської областей. Виявлено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів

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