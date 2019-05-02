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На Донбассе ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия    02.05.2019 - 07:16
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 18 раз нарушали режим тишины

За прошедшие сутки, 1 мая, пророссийские боевики на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Боевики шесть раз использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Позиции ВСУ обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, обстрелы велись в районе населенных пунктов Пески, Новомихайловка, Красногоровка, Николаевка, Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Паврополь, Невельське, Пищевик, Широкино, Гранитное, Лебединское, Николаевка.

Кроме того, боевики обстреляли Южное и Станицу Луганскую.

"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 01 апреля пятеро оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены", - говорится в сообщении.

От начала текущих суток боевики четыре раза обстреляли позиции ООС - возле города Марьинка, сел Лебединское, Паврополь. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, во вторник, 30 апреля, российские оккупационные войска в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе 13 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий погиб.

Ранее сообщалось, что специалисты ГСЧС со склада Объединенных сил за неделю обследовали и разминировали свыше 73 гектара территории Донецкой и Луганской областей. Обнаружено и обезврежено 18 взрывоопасных предметов

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