На Донбасі за тиждень обстежили та розмінували понад 73 га території

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В ході робіт було виявлено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів

Спеціалісти ДСНС зі складу Об'єднаних сил за тиждень обстежили та розмінували понад 73 гектари території Донецької та Луганської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Як повідомляється, протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС зі складу об'єднаних сил проводилися роботи з обстеження та очищення територій від ВНП на Донецькій фільтрувальній станції (с. Крута Балка), в районі підземного газопровід високого тиску в місті Маріуполь, на території, прилеглій до мережі водопостачання населеного пункту Нижня Вільхова, шламонакопичувачах в населених пунктах Торецьк і Новгородське та на кладовищах Донецької та Луганської областей.

"В ході робіт було обстежено 73,6 га території, виявлено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Продовжуються аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків у містах Мар’їнка та Красногорівка, за тиждень співробітники ДСНС повністю відновили п'ять житлових будинків.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №10180 про внесення змін до Закону України "Про протимінну діяльність в Україні" щодо удосконалення механізмів залучення фінансування заходів для розмінування на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, на початку квітня Україні загрожувало припинення донорського фінансування протимінної діяльності через відсутність норми у відповідному законі, про що заявляло посольство США в Україні.