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Бойовики в черговий раз обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 14:34
Бойовики в черговий раз обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Беспилоник був обстріляний поблизу селища Чермалик на північному сході від Маріуполя

На Донбасі окупанти в черговий раз обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що збройні формування РФ і їх найманці на Донбасі продовжують обстрілювати і навмисно грубо перешкоджати використанню безпілотних літальних апаратів СММ ОБСЄ.

Зокрема, 12 січня за повідомленням спостерігача одного з підрозділів Об'єднаних сил, під час виконання планового польоту поблизу селища Чермалик на північному сході від Маріуполя, найманці збройних формувань Російської Федерації обстріляли зі стрілецької зброї БПЛА СММ ОБСЄ.

За даними української сторони СЦКК провокаційні дії найманців збройних формувань Російської Федерації пов'язані з намірами приховати свою вогневу активність в напрямку підрозділів Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 11 січня в Луганській області бойовики обстріляли безпілотник СММ ОБСЄ, за допомогою якого спостерігачі стежили за снігоочисними роботами на автодорозі Т-0504.

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