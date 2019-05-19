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На Донбасі поранені четверо українських військових

Новини » Суспільство    19.05.2019 - 07:37
На Донбасі поранені четверо українських військових
Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики 18 разів обстріляли бійців ООС, застосувавши БМП

На Донбасі минулої доби, 18 травня внаслідок обстрілів з боку бойовиків четеро бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення. Застосовувались бойові машини піхоти (БМП), передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зокрема зазначається, що збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм.

"Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - повідомили в ООС.

Обстріли велися поблизу населених пунктів Піски, Авдіївка, Новоселівка Друга, Мар'їнка, Пищевик, Новотошківське, Кримське, Південне, Станиця Луганська.

"Внаслідок обстрілів четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 18 травня двох окупантів було знищено, ще трьох - поранено", - зазначили в прес-центрі.

Від початку поточної доби, 19 травня, противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Водяне.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати ворога уточнюються", - резюмували в ООС.

 

Нагадаємо, Українська сторона Спільного центру з контролю та координації повідомила про обстріл російсько-окупаційними військами житлових будинків в населеному пункті Золоте на Донбасі. Обстріл відбувся 17 травня близько 7 години з артилерійських систем калібру 120 мм. 

Бойовики на Донбасі посилили обстріли, українські військові збили ворожий безпілотник Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Богданівки і Мар'їнки
Теми: Новини ООС
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