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На Донбасі поранено 3 українських військових

Новини » Суспільство    18.05.2019 - 18:17
На Донбасі поранено 3 українських військових
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики застосовували міномети, артилерійські системи та гранатомети

У районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі проросійські бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню використовуючи озброєння, що заборонено мінськими домовленостями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу Новотошківського бойовики вели вогонь по позиціях українських захисників використовуючи артилерійські системи калібру 152 і 122 мм. Також 5 обстрілів бойовики здійснили поблизу Кримського, використовуючи міномети 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Також поблизу селища міського типу Південне бойовики застосували міномети 82 мм, стрілецьку зброю й великокаліберні кулемети.

"Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в штабі ООС.

На Донбасі поранено 3 українських військових

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 17 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, поранено трьох військових. Ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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