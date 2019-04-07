На Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики здійснили 8 обстрілів позицій ООС

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в ході бойових дій 7 квітня бойовики здійснили 8 обстрілів в результаті чого поранено одного українського військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що поблизу села Гнутове бойовики здійснили обстріли з використанням гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів поблизу населеного пункту Широкине. Поблизу селища Новотроїцьке бойовики здійснили обстріл з використанням великокаліберних кулеметів.

Поблизу міста Попасна бойовики обстріляли позиції ООС з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з великокаліберних кулеметів, а в районі Новозванівки бойовики використовували стрілецьку зброю та великокаліберні кулемети.

"Під час обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - повідомили в штабі ООС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових. Російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.