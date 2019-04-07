На Донбасі загинули двоє українських військових

Ілюстративне фото (ООС)

Бойовики провели за останню добу 14 обстрілів українських позицій

На Донбасі протягом минулої доби, 6 квітня, внаслідок обстрілів з боку бойовиків загинули двоє військовослужбовців опреації Об'єднани сил. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Бойовиками було витрачено 59 мінометних мін калібру 120 та 82 мм.

"Також ворог обстрілював наших захисників із озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - додали в прес-центрі.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти обстріляли позиції наших військ десять разів поблизу населених пунктів Павлопіль, Авдіївка, Піски, Широкине, Опитне, Старогнатівка, Чермалик, Красногорівка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції наших військ чотири рази біля н.п. Зайцеве, Золоте-4 та Хутір Вільний.

"Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил. За даними розвідки, 6 квітня трьох окупантів було знищено, одного поранено", - зазначили в ООС.

Від початку поточної доби, 7 квітня, ворог обстріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бійців ООС біля Широкиного. Втрат немає.

"Підрозділ, який зазнав вогневого впливу противника, відповів на обстріл із застосуванням штатного озброєння. Втрати ворога уточнюються", - резюмували в прес-центрі.

Нагадаємо, добою раніше - 5 квітня, на Донбасі противник 17 разів порушив режим припинення вогню. Один військовий загинув, двох поранено.