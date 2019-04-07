На Донбассе ранен один украинский военный

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики осуществили 8 обстрелов позиций ООС

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в ходе боевых действий 7 апреля боевики совершили 8 обстрелов в результате чего ранено одного украинского военного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вблизи села Гнутовое боевики осуществили обстрелы с использованием гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта Широкиное. Вблизи поселка Новотроицкое боевики осуществили обстрел с применением крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи города Попасная боевики обстреляли позиции ООС из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов, а в районе Новозвановки боевики использовали стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

"Во время обстрелов один военнослужащий Ообъединенных сил получил ранения", - сообщили в штабе ООС.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных. Российско-оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции подразделений Об'объединенных сил, при этом семь раз применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.