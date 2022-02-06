Танки, "Гради", гаубиці, гармати: ОБСЄ фіксує скупчення техніки бойовиків на Донбасі
Організація з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала скупчення техніки бойовиків на Донбасі. Окупанти розмістили "Гради, танки, гаубиці, гармати та інше озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 5 лютого.
В порушення ліній відведення на непідконтрольних уряду
районах Луганської області, ОБСЄ зафіксувала 22 реактивні системи залпового вогню і 10 гаубиць.
Зокрема, на аеродромі поблизу н.п. Переможне бойовики розмістили по одній самохідній гаубиці "Гвоздика", "Акація", "Жаба", "Мста-Б" і одну реактивну систему залпового вогню "Град".
У районі селища Кришталевий бойовики розмітили 21 "Град".
Ще 2 самохідні гаубиці "Гвоздика" і 4 буксирувані гаубиці "Жаба" окупанти розмістили поблизу н.п. Біле біля Луганська.
За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння ОБСЄ зафіксувала 61 танк, 20 гаубиць і 6 протитанкових гармат на полігонах біля н.п. Мирноеи та н.п.. Круглик, а також ще 1 танк на аеродромі поблизу Переможного.
Нагадаємо, що бойовики скинули вибухівку на Павлопіль у Донецькій області. В результаті пошкоджено школу і житловий будинок.