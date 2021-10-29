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На Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримали поранення троє військових

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Донбас, П'ятниця 29 жовтня 2021 17:11
На Донбасі в результаті ворожих обстрілів отримали поранення троє військових Фото: на Донбасі отримали поранення троє військових (mil.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 29 жовтня, збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів троє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

Так, один з ворожих обстрілів був зафіксований поблизу Причепилівки. Окупанти здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Недалеко від Павлополя проросійські війська вели вогонь з гранатометів різних систем.

У напрямку Зайцевого бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї, а в бік Старогнатівки - відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського окупаційні війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Крім того, в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та Павлопіль бойовики задіяли безпілотники, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17.

Також в Луганській області був зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"В результаті ворожих дій троє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я двох поранених - задовільний, одного - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації.

"Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися колишніми", - йдеться в повідомленні.

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