Стало відомо ім'я загиблого вчора на Донбасі військового
У середу, 27 жовтня на Донбасі в результаті обстрілу бойовиків загинув український військовий. Від ворожої кулі помер старший солдат Віктор Рачугін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізький обласний територіальний центр комплектування і соціальної підтримки.
"Вчора, 27 жовтня, загинув наш земляк, старший оператор відділення протитанкового взводу механізованого батальйону 17-ї окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка старший солдат Віктор Рачугін", - йдеться в повідомленні.
Військовий загинув внаслідок ворожого обстрілу в районі села Новотошківського Луганської області. Загиблому було 36 років.
У березні 2021 року підписав контракт про проходження військової служби у Збройних силах України.
Прощання з Віктором Рачугим пройде в суботу 30 жовтня о 10:00 на Алеї захисників у парку Металургів.
Фото: на Донбасі загинув військовий Віктор Рачугін (facebook.com/ovk.zp.ua)