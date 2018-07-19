На Донбасі бойовики проявили активність на всіх напрямках, - ООС

Тричі бойовики застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння

Бойовики за минулу добу, 18 липня, 17 разів відкривали вогонь по позиціях операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, у тому числі тричі із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООС на сторінці в Facebook.

Жоден український військовий протягом доби не загинув.

За даними розвідки, двоє окупантів загинули, ще п’ятеро були поранені.

"Російські окупаційні війська проявили активність на всіх напрямках і вели прицільний, вогонь по захисниках Станиці Луганької, Троїцького, Оріхового, Луганського, Світлодарська, Південного, Авдіївки, Мар’їнки, Старогнатівки, Лебединського та Водяного. Поряд із цим, противник у районі Світлодарської дуги тричі застосував 82-мм міномети", - повідомляють у ООС.

Крім цього, у районі Станиці Луганської бойовики вчинили чергову провокацію на ділянці розведення сторін для зриву виконання рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Упродовж поточної доби, 19 липня, бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях ООС біля Пісків та Водяного.

Нагадаємо, 18 липня бойовики обстріляли Південне. З сьомої години ранку і до 18 години вечора українські військові зафіксували на Донбасі один обстріл з боку бойовиків.