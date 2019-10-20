На Донбасі поранено українського військового

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню, поранено одного військового. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 9 обстрілів: двічі біля Водяного на Приазов'ї та один раз неподалік Талаківки; у районі Авдіївки, поблизу Верхньоторецького, Павлополя і Тарамчука, неподалік Новоселівки Другої та біля Красногорівки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 6 ворожих обстрілів: тричі неподалік Золотого-4, біля Зайцевого, у районі Кримського, неподалік Троїцького.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці вогневої активності поки не проявляли.

Нагадаємо, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі за тиждень знешкодили майже 700 вибухонебезпечних предметів.