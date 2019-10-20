На Донбассе ранен украинский военный

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 19 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник произвел 9 обстрелов: дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковки; в районе Авдеевки, вблизи Верхнеторецкого, Павлополя и Тарамчука, около Новоселовки Второй и возле Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксированы 6 вражеских обстрелов: трижды неподалеку Золотого-4, возле Зайцево, в районе Крымского, возле Троицкого.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли.

Напомним, в зоне проведении операции Объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили почти 700 взрывоопасных предметов.