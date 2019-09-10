На Донбасі поранений український військовий

Ілюстративне фото (ООС)

Всього за добу зафіксовані 13 обстрілів

Протягом минулої доби, 9 вересня, на Донбасі бойовики здійснили 13 обстрілів, унаслідок чого один український військовий отримав бойове поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що противник обстрілював позиції українських підрозділів із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Так, обстріли велися в районі Водяного, Новотроїцького, Авдіївки, Опитного, Павлополя. Крім того, обстрілювали позиції сил ООС неподалік Зайцевого, Троїцького та Причепилівки.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове поранення", - йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.

Раніше представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив, що збройні сили Російської Федерації під час навчань на Донбасі відпрацьовують ведення активних наступальних бойових дій.

Нагадаємо, за попередню добу, 8 вересня, бойовики 9 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті один український військовий отримав поранення.