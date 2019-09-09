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На Донбасі український військовий отримав бойову травму

Новини » Суспільство    09.09.2019 - 07:28
На Донбасі український військовий отримав бойову травму
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

За добу бойовики провели 9 обстрілів

На Донбасі протягом минулої доби, 8 вересня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому були застосовані заборонені Мінськими угодами калібри озброєння.

Також противник застосував озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Обстріли велися поблизу населених пунктів Гранітне, Красногорівка, Верхньоторецьке, Миколаївка, Авдіївка, Кримське.

"За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил один військовослужбовець отримав бойове травмування", - повідомилив ООС.

Від початку поточної доби станом на 7:00 ранку порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

На Донбасі український військовий отримав бойову травму

Нагадаємо, упродовж тижня в районі проведення ООС були затримані 9 осіб, яких підозрюють в причетності до незаконних збройних формувань Російської Федерації.

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