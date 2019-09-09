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Бойовики на Донбасі відпрацьовують активні наступальні дії

Новини » Надзвичайні події    09.09.2019 - 15:24
Бойовики на Донбасі відпрацьовують активні наступальні дії
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

На Донбас з РФ збільшена постачання пального

Збройні сили Російської Федерації під час навчань на Донбасі відпрацьовують ведення активних наступальних бойових дій. Про це під час брифінгу повідомив представник Міністерства оборони Олександр Мотузяник.

За повідомленням розвідки Міноборони, для відпрацювання наступальних дій на непідконтрольну територію Донбасу з РФ з початку вересня завезено понад 4 тис. тонн пального. Також зросла інтенсивність поставок матеріально-технічних засобів і майна військового призначення.

"Потреба окупантів в додаткових ресурсах обумовлена зміною спрямованості заходів бойової підготовки російських окупаційних військ. Так, одним з пріоритетних завдань для командування з'єднань і частин противника під час навчань, які проводяться на тимчасово окупованій території, визначено відпрацювання питань ведення активних, в тому числі наступальних бойових дій мотострелковыми, танковими та артилерійськими підрозділами, з розгортанням пунктів управління в нових районах", - повідомив Мотузяник

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в військових навчаннях на окупованій території Донбасу беруть участь військові з Ростова.

Нагадаємо, за минулу добу, 8 вересня, бойовики 9 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. В результаті один український військовий отримав поранення.

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