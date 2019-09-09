На Донбасі бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

Ілюстративне фото (ООС)

Про поранених або загиблих не повідомляється

На Донбасі з початку доби 9 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Водяного з напрямку Саханки - з ручних протитанкових гранатометів, поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаївська - з великокаліберних кулеметів, неподалік Авдіївки з напрямку Каштанового - з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Зайцевого з напрямку Гольмівського - з мінометів калібру 82 мм.

Про поранених або загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 8 вересня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець отримав бойове травмування. Зазначається, що за добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. При цьому були застосовані заборонені Мінськими угодами калібри озброєння.

РБК-Україна повідомляло, що зустріч в нормандському форматі щодо врегулювання ситуації на Донбасі може відбутися найближчим часом. За повідомленням Міністерства закордонних справ України, Володимир Зеленський готовий до зустрічі у вересні.