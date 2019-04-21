На Донбасі поранений український військовий

З початку доби 21 квітня бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляється у Facebook Операціїї об'єднаних сил.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Катеринівка з автоматичних станкових гранатометів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На ворожу провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі проведення операції об’єднаних сил на Донбасі 20 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, поблизу території колишнього аеропорту "Луганськ" місією ОБСЄ було зафіксовано 7 РСЗВ БМ-21 "Град", 7 самохідних гаубиць 2С1 і 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б" та 5 Д-30 "Жаба", а також на території колишнього аеропорту 7 танків Т-72 і 6 зенітних ракетних комплексів 9К35.