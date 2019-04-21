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На Донбасі від початку доби зберігається тиша

Новини » Суспільство    21.04.2019 - 13:12
На Донбасі від початку доби зберігається тиша
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

Ситуація залишається під контролем української армії

У районі проведення операції Об’єднаних сил від початку поточної доби, 21 квітня, станом на 12:00 не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

В Міністерстві оборони повідомили, що підрозділи Збройних сил України контролюють ситуацію та дотримуються умов припинення вогню.

"Від початку поточної доби станом на 12-ту годину, обстрілів з боку противника не зафіксовано", - заявили в Міністерстві оборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі проведення операції об’єднаних сил на Донбасі 20 квітня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі стягують тяжке озброєння до передової.  Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала поблизу території колишнього аеропорту "Луганськ" 7 РСЗВ БМ-21 "Град", 7 самохідних гаубиць 2С1 і 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б" та 5 Д-30 "Жаба", а також на території колишнього аеропорту 7 танків Т-72 і 6 зенітних ракетних комплексів 9К35.

 

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