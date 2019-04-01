Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (president.gov.uа)

Бойовики обстрілювали українські позиції біля Лебединського

У районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом останньої доби, 31 березня, втрат серед українських бійців немає. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Лебединське.

"Втрат серед наших захисників немає. Наші захисники не залишили без відповіді ворожий обстріл", - додали в ООС.

Також повідомляється, що від початку доби понеділка, 1 квітня, обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.

Нагадаємо, у день виборів президента України, 31 березня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню в зоні проведення ООС. А попередньої доби, 30 березня, на Донбасі поранення отримали двоє українських військових.