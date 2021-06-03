На Донбасі з'являться території з особливими умовами для інвесторів, - Резніков

Українська стратегія відновлення Донбасу передбачає створення територій пріоритетного розвитку. На них діятимуть особливі умови для інвесторів.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков на вебінарі, присвяченому українській стратегії щодо Донбасу.
Зокрема, він зазначив, що вже розроблено Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей - йдеться про створення поясу успішності вздовж лінії зіткнення.
"Наша логіка в тому, що врятувати економіку цих територій можна тільки за рахунок інвесторів, які наповнять бюджети місцевих громад. Державних і донорських ресурсів для цього недостатньо. Зараз ми акумулюємо міжнародну технічну допомогу, кредити, бюджетні інвестиції для розвитку інфраструктури. Але акцент - на створенні територій пріоритетного розвитку з особливими умовами для інвесторів", - зазначив Резніков.
За його словами, такі умови включають:
Нагадаємо, раніше Резніков говорив, що Україна на Донбасі може запропонувати більш пільгові та успішні умови для інвесторів, які займаються ризиковим капіталом.
Також повідомлялося, що Кабінет міністрів планує погасити 11 млрд гривень боргу по пенсіях переселенцям з Донбасу.