На Донбасі пора вжити заходів і реалізувати політичні зобов'язання, - ОБСЄ

Фото: Яшар Халіт Чевік (osce.org)

Із 4 квітня до 20 червня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 1300 порушень режиму припинення вогню

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Яшар Халіт Чевік заявив, що на Донбасі спостерігається п’ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної біля лінії зіткнення. Він закликає сторони вжити належних заходів, щоб втілити свої політичні зобов’язання на практиці.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Як повідомляється, із 4 квітня до 20 червня СММ ОБСЄ зафіксувала понад 1300 порушень режиму припинення вогню із застосуванням озброєння, що мало бути відведене згідно з мінськими угодами. Також Чевік заявив, що збільшення кількості військової техніки спостерігається у житлових районах і поблизу них.

"Протягом звітного періоду СММ підтвердила інформацію про 26 жертв серед цивільного населення, з-поміж яких 21 - унаслідок обстрілів", - сказав голова місії.

Також він додав, що внаслідок обстрілів за цей період було пошкоджено 40 громадських і приватних об’єктів. Зокрема школи, церкви, житлові будинки. Крім того, на окупованих територіях стали дедалі більше обмежувати пересування СММ.

Також голова місії засуджує інциденти, які й далі трапляються зі співробітниками та технічними засобами ОБСЄ.

"У червні було знищено три комплекси камер спостереження СММ, а наші безпілотні літальні апарати щодня потрапляють під обстріли зі стрілецької зброї та зазнають впливу радіоперешкод", - зауважив Чевік.

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