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На Донбасі у понеділок зберігається режим тиші

Новини » Надзвичайні події    11.03.2019 - 18:13
На Донбасі у понеділок зберігається режим тиші
Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/26abr)

Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зберігається режим тиші станом на 18:00 11 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.

Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

На Донбасі у понеділок зберігається режим тиші

"Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - вказано у повідомленні.

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