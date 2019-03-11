На Донбасі у понеділок зберігається режим тиші

Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
У зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі зберігається режим тиші станом на 18:00 11 березня 2019 року. Про це повідомляє прес-центр ООС у своєму Facebook.
Зазначається, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
"Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - вказано у повідомленні.
Новина доповнюється