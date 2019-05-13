На Донбасі у понеділок без втрат серед українських військових

У зоні ООС на Донбасі у понеділок, 13 травня, обійшлося без втрат серед українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил у своєму Facebook.

Так, від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник тричі обстріляв позиції ООС:

з станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - поблизу села Богданівка;

з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка;

з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог зі стрілецької зброї обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Луганське.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються. Ситуація у районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 12 травня, у результаті вибуху мінометної міни противника отримав травми один військовий операції Об'єднаних сил, ще один отримав поранення під час обстрілу.

Як писало РБК-Україна раніше, екс-командувач операцією Об'єднаних сил Сергій Наєв заявив, що на окупованих територіях України - в Криму і на Донбасі - зараз знаходиться близько 75 тисяч російських кадрових військових.