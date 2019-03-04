На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики шість разів обстріляли позиції підрозділів ООС

На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 4 березня 2019 року, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-центру ООС.

Вказано, що протягом поточної доби противник шість разів обстріляв позиції підрозділів ООС із застосуванням танків, артилерійських систем та мінометів.

Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілів позицій наших військ:

з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів - у районі населеного пункту Лебединське;

двічі, з мінометів 120-го калібру - поблизу села Водяне;

з артилерійських систем калібру 122 мм - у районі населеного пункту Широкине;

з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів - біля селища Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з мінометів калібру 120 мм наших захисників у районі селища міського типу Зайцеве.

"Внаслідок обстрілів один український захисник загинув. Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що вранці в понеділок у зоні ООС загинув український військовий 1999 року народження.

Як писало РБК-Україна раніше, за минулу добу на Донбасі поранений один український військовий.

Додамо, президент Петро Порошенко оголосив, що з 1 квітня українським військовим у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі підвищать доплати. За його словами, доплати на першій лінії підвищаться на 2 тис. гривень, таким чином, мінімальна доплата становитиме 12 тис. гривень.