ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 18:24
На Донбасі у понеділок загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики шість разів обстріляли позиції підрозділів ООС

На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 4 березня 2019 року, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-центру ООС.

На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Вказано, що протягом поточної доби противник шість разів обстріляв позиції підрозділів ООС із застосуванням танків, артилерійських систем та мінометів.

Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілів позицій наших військ:

  • з танків, артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів - у районі населеного пункту Лебединське;
  • двічі, з мінометів 120-го калібру - поблизу села Водяне;
  • з артилерійських систем калібру 122 мм - у районі населеного пункту Широкине;
  • з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів - біля селища Піски.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з мінометів калібру 120 мм наших захисників у районі селища міського типу Зайцеве.

"Внаслідок обстрілів один український захисник загинув. Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що вранці в понеділок у зоні ООС загинув український військовий 1999 року народження.

Як писало РБК-Україна раніше, за минулу добу на Донбасі поранений один український військовий.

Додамо, президент Петро Порошенко оголосив, що з 1 квітня українським військовим у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі підвищать доплати. За його словами, доплати на першій лінії підвищаться на 2 тис. гривень, таким чином, мінімальна доплата становитиме 12 тис. гривень.

На Донбасі при обстрілі загинув український військовий За добу на Донбасі поранено одного українського військового
Новини України ДонбасзагибліООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся