На Донбасі у понеділок загинув український військовий

Бойовики шість разів обстріляли позиції підрозділів ООС
На Донбасі у зоні проведення операції Об'єднаних сил у понеділок, 4 березня 2019 року, загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook прес-центру ООС.
Вказано, що протягом поточної доби противник шість разів обстріляв позиції підрозділів ООС із застосуванням танків, артилерійських систем та мінометів.
Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстрілів позицій наших військ:
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв з мінометів калібру 120 мм наших захисників у районі селища міського типу Зайцеве.
"Внаслідок обстрілів один український захисник загинув. Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Його втрати уточнюються", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Міноборони заявили, що вранці в понеділок у зоні ООС загинув український військовий 1999 року народження.
Як писало РБК-Україна раніше, за минулу добу на Донбасі поранений один український військовий.
Додамо, президент Петро Порошенко оголосив, що з 1 квітня українським військовим у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі підвищать доплати. За його словами, доплати на першій лінії підвищаться на 2 тис. гривень, таким чином, мінімальна доплата становитиме 12 тис. гривень.