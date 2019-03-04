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На Донбасі при обстрілі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події    04.03.2019 - 13:19
На Донбасі при обстрілі загинув український військовий
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики з ранку здійснили кілька мінометних обстрілів

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі вранці 4 березня загинув український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Міноборони Максима Праути.

Повідомляється, що з ранку противник випустив кілька мін на Луганському напрямку в районі Зайцевого. На Донецькому напрямку зафіксували чотири обстріли, найбільш тривалими і потужними стали обстріли в районі Лебединського, Широкиного і Водяного. Крім того, біля населеного пункту Піски противник вів вогонь з мінометів і великокаліберного кулемета.

"В результаті одного з ворожих обстрілів вранці обірвалося життя одного українського захисника 1999 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя", - зазначив Праута.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донбасі поранений один український військовий.

Зазначимо, президент Петро Порошенко оголосив, що з 1 квітня українським військовим у зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі підвищать доплати. За його словами, доплата на першій лінії підвищиться на 2 тис. гривень, таким чином, мінімальна доплата становитиме 12 тис. гривень.

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Теми: Новини ООС
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