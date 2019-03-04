За добу на Донбасі поранено одного українського військового

Фото: ООС на Донбасі

За даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено, збито БПЛА противника

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 3 березня російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння, одного військового поранено. Про це повідомляє РБК-України з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв наші позиції: у районі населеного пункту Водяне та поблизу села Гнутове.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив сім обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил: поблизу населених пунктів Новозванівка, Новоолександрівка та Хутір Вільний, біля селища Новолуганське та поблизу міста Попасна, у районі населеного пункту Лобачевого та у районі села Кримського.

За даними розвідки, двох окупантів знищено, одного поранено, також збито один БПЛА противника типу "Орлан-10".

Від початку поточної доби противник двічі обстріляв з мінометів калібру 120 мм позиції підрозділів Об'єднаних сил у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" в районі населених пунктів Лебединське та Водяне.

Нагадаємо, 2 березня контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули майже 32 тис. осіб.