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Бойовики на Донбасі використовували заборонене озброєння

Новини » Надзвичайні події     05.02.2020 - 18:22
Бойовики на Донбасі використовували заборонене озброєння
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Жоден український військовий не постраждав

У середу, 5 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС Facebook.

Як повідомляється, противник обстрілював українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив п'ять обстрілу, а саме: два рази поруч з Новотроїцьким, неподалік Широкіне, поблизу Мар'їнки і в районі населеного пункту Піски.

Два ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - поруч з Оріхове і неподалік з населеним пунктом Щастя.

"Сьогодні, 5 лютого, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 лютого збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових не було.

За даними штабу ООС, збройні формування Російської Федерації з початку 2020 року 93 рази порушували режим припинення вогню з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

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