На Донбасі дістав поранення український військовослужбовець

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 6 разів обстрілювали позиції ЗСУ

З початку доби 5 лютого бойовики шість разів обстріляли позиції українських військовослужбовців, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як зазначаэться, бойовики обстріляли позиції українських військових з мінометів калібру 82 мм поблизу населеного пункту Хутір Вільний, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів в районі населеного пункту Троїцьке.

Крім того, проросійські окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу селища Опитне. Також позиції українських військ були обстріляні в районі селища Піски з автоматичних гранатометів.

Повідомляється, що внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Підрозділи, що обороняються, у відповідь подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів. Втрати противника уточнюються", - додали в ООС.

Нагадаємо, в результаті обстрілу бойовиків за минулу добу, 4 лютого, загинув український військовослужбовець, ще один поранений, його госпіталізували.

РБК-Україна писало, що в районі Золотого Луганської області патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл.