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У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого на Донбасі військового

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 13:21
У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого на Донбасі військового
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

У районі проведення ООС бойовики дев'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики дев'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України, двічі - з використанням забороненої мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони України полковника Максима Праути.

За інформацією Міноборони, на луганському напрямку бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції, три з яких із застосуванням забороненої зброї. Позиції ЗСУ неподалік від Хутора Вільного окупанти обстрілювали двічі. Перший обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів тривав майже годину з 10:25, другий - у вечірній час і тривав близько 40 хвилин.

Крім того, з 23:20 до 23:30 бойовики обстрілювали позиції ООС в районі Кримського із застосуванням зброї заборонених калібрів. Українські військові зафіксували десять розривів мін калібру 82-мм.

Додамо, що вдень окупанти двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Новолуганського з станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На донецькому напрямку окупанти тричі обстріляли українські позиції.

У другій половині дня 4 лютого окупанти обстріляли позиції ООС в районі Опитного зі стрілецької зброї, мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів. Протягом 10 хвилин з 18:30 окупанти обстрілювали позиції в районі Невельського зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілу бойовиків за минулу добу, 4 лютого, загинув український військовослужбовець, ще один поранений, його госпіталізували.

З початку сьогоднішнього дня, 5 лютого, станом на 12:00, окупанти один раз обстріляли українські позиції в районі Хутора Вільного.

У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого на Донбасі військового

Нагадаємо, в районі проведення ООС 4 лютого російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, один український військовий загинув, один поранений.

На Донбасі патруль ОБСЄ потрапив під обстріл За добу на Донбасі загинув один український військовий, одного поранено
Теми: Новини ООС
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