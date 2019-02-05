У Міноборони підтвердили інформацію про загиблого на Донбасі військового

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У районі проведення ООС бойовики дев'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики дев'ять разів обстріляли позиції Збройних сил України, двічі - з використанням забороненої мінськими домовленостями зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Міноборони України полковника Максима Праути.

За інформацією Міноборони, на луганському напрямку бойовики п'ять разів обстріляли українські позиції, три з яких із застосуванням забороненої зброї. Позиції ЗСУ неподалік від Хутора Вільного окупанти обстрілювали двічі. Перший обстріл з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів тривав майже годину з 10:25, другий - у вечірній час і тривав близько 40 хвилин.

Крім того, з 23:20 до 23:30 бойовики обстрілювали позиції ООС в районі Кримського із застосуванням зброї заборонених калібрів. Українські військові зафіксували десять розривів мін калібру 82-мм.

Додамо, що вдень окупанти двічі обстріляли позиції українських військових поблизу Новолуганського з станкових і ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. На донецькому напрямку окупанти тричі обстріляли українські позиції.

У другій половині дня 4 лютого окупанти обстріляли позиції ООС в районі Опитного зі стрілецької зброї, мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів. Протягом 10 хвилин з 18:30 окупанти обстрілювали позиції в районі Невельського зі стрілецької зброї.

В результаті обстрілу бойовиків за минулу добу, 4 лютого, загинув український військовослужбовець, ще один поранений, його госпіталізували.

З початку сьогоднішнього дня, 5 лютого, станом на 12:00, окупанти один раз обстріляли українські позиції в районі Хутора Вільного.

Нагадаємо, в районі проведення ООС 4 лютого російські окупаційні війська вісім разів порушили режим припинення вогню, в тому числі чотири рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння, один український військовий загинув, один поранений.