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На Донбасі патруль ОБСЄ потрапив під обстріл

Новини » Надзвичайні події    05.02.2019 - 12:32
На Донбасі патруль ОБСЄ потрапив під обстріл
Фото: спостерігачі ОБСЄ (facebook.com/oscesmm)

Інцидент стався в районі Золотого Луганської області

В районі Золотого Луганської області патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ потрапив під обстріл. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора п'ятеро співробітників місії ОБСЄ на двох броньованих автомобілях знаходилися поблизу блокпосту Збройних сил України приблизно в 300 метрах на північ від ділянки розведення сил і засобів в районі Золотого. У проміжок між 10:25 та 10:30 вони почули п'ять вибухів на відстані близько 2-3 км. О 10:30, коли спостерігачі сіли в автомобілі, вони почули ще три вибухи в безпосередній близькості - близько 70-100 метрів. Вибухи супроводжувалися полум'ям, димом з розльотом сажі та снігу.

В результаті патруль перемістився приблизно на 5 кілометрів до східної околиці Золотого-2 (Карбоніт, на захід від Луганська). Між 10:40 та 10:50 спостерігачі зафіксували, що кількість порушень режиму припинення вогню зростала. Патруль був змушений покинути цей район.

На Донбасі патруль ОБСЄ потрапив під обстріл

 

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

До цього бойовики на Донбасі пригрозили збивати безпілотники ОБСЄ.

 

Бойовики обстріляли житлові будинки в селищі Золоте-5
Теми: Новини ООС
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