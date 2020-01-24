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На Донбасі отримав поранення один український військовий

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На Донбасі була присутня снайперська активність

У п'ятницю, 24 січня, в районі проведення ООС збройні формування Російської Федерації дев'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також була присутня снайперська активність.

П'ять обстрілів по українських позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід", а саме неподалік Талаківки, два рази поруч з Пісками, поблизу Павлополя і в районі населеного пункту Дослідне.

Чотири ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - неподалік Новолуганського, двічі поблизу населеного пункту Луганське і поруч з Оріхове.

"Сьогодні, 24 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 січня На Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець отримав поранення.

Крім того, українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що бойовики на Донбасі приховують від патрулів СММ ОБСЄ невідведену техніку. Патрулі ОБСЄ не пускають на блокпостах біля ряду населених пунктів.

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