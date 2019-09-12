На Донбасі загинули двоє українських військових

Минулої доби, 11 вересня, на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що під час ворожого обстрілу військовослужбовці Збройних сил України отримали поранення не сумісні з життям.

"Обставини події з’ясовуються. Працює робоча група військової служби правопорядку ЗС України та командування військової частини", - говориться в повідомленні.

Крім того, в штабі ООС повідомили, що ще один український військовий отримав важке поранення.

Всього протягом доби 11 вересня бойовики 18 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися в районі Богданівки, Невельського, Новогнатівки, Авдіївки, Пісків, Новотроїцького, Водяного, Красногорівки, Пищевика, Павлополя, Жолобка, Зайцевого, Луганського, Новолуганського, Новгородського.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню неподалік Пищевика.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі 10 вересня збройні формування Російської Федерації і її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню, четверо військовослужбовців отримали поранення, ще два - бойові травмування.

Нагадаємо, протягом дня у вівторок, 10 вересня, проросійській бойовики на Донбасі двічі заблокували проїзд через блокпости спотерігачів СММ ОБСЄ.