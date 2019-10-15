На Донбасі загинули двоє військових, ще один отримав поранення

З початку поточної доби, 15 жовтня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці десять разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив сім обстрілу позицій Об'єднаних сил, а саме поблизу Досвідченого, неподалік Новотроїцького, у Лебединського, поблизу Павлополя, неподалік Харчовика, у Авдіївки, поблизу Мар'їнки.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" здійснив три обстрілу по українських позиціях: у Золотого і неподалік Новолуганского.

"протягом поточної доби, внаслідок підступних дій снайперів, два військовослужбовців Об'єднаних сил загинули. Ще один військовий отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 жовтня, бойовики на Донбасі 21 раз порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Крім того, 14 жовтня повідомлялося, що питання відведення сил в Золотому Луганської області відклали. За словами заступника голови Офісу президента України Юрія Костюка, відвід сил в Золотому неможливий без стійкого припинення вогню.