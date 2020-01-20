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На Донбасі загинув військовий ООС

Новини » Надзвичайні події     20.01.2020 - 07:27
На Донбасі загинув військовий ООС
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Зафіксовано 11 обстрілів за добу, в тому числі із забороненого озброєння

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил 19 січня внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації загинув український військовий. Про це передає прес-центр ООС.

Зазначається, що противник 11 разів порушив режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм та 120-мм мінометів, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Один обстріл по нашим позиціям відкривався неподалік населеного пункту Піски,
сім разів - поблизу населеного пункту Оріхове. Постріби зафіксовані також
поруч з Новоолександрівкою і поблизу Новотошківського.

"Вчора, 19 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув. З початку цієї доби російські окупаційні війська з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли захисників Травневого та Луганського... За поточну добу втрат немає", - додали в ООС.

На Донбасі загинув військовий ООС

Нагадаємо, 18 січня внаслідок обстрілів на Донбасі загинув один український військовий і 10 дістали поранення.

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