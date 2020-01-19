На Донбасі бойовики вісім разів порушили режим "тиші"

Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Втрат серед українських військових немає

У неділю, 19 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм і 120-мм мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Всі ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - п'ять разів поблизу населеного пункту Орехово, поруч з Новоалександрівкою і поблизу Новотошківського.

"Сьогодні, 19 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 січня на Донбасі бойовики шість разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого загинув один український військовий і ще десять отримали поранення.

Крім того, 17 січня бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник спостережної місії ОБСЄ неподалік від окупованого Луганська.