На Донбасі загинув український військовий та троє поранені

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики відкривали вогонь по українським позиціям з гранатометів різних систем

Вночі 15 липня бойовики на Донбасі 17 разів порушили режим припинення вогню, з них 6 разів - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. В результаті обстрілів загинув військовий і троє отримали поранення, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що бойовики відкривали вогонь по українським позиціям з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 13 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: поблизу Водяного, Широкиного, біля Авдіївки, два рази околиці Лебединського, в районі населеного пункту Павлопіль, поблизу Красногорівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 4 рази: поблизу Луганського, поряд Новоолександрівки, неподалік Попасної, в районі населеного пункту Кримське.

В результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець загинув та троє отримали поранення. За даними розвідки 15 липня одного окупанта знищено та одного поранено.

Від початку поточної доби, 16 липня, бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил поряд Опитного, поблизу Кримського.

Нагадаємо, сьогодні вночі загинув військовослужбовець механізованого батальйону старший солдат Дмитро Лісовол.

РБК-Україна писало, що на Донбасі від початку доби 15 липня у зоні проведення операції Об'єднаних сил ворог сім разів порушив режим припинення вогню, двоє військових отримали поранення.